مصر.. وزيرة البيئة توجه بدفع لجنة عاجلة للسيطرة على التلوث الزيتي بشاطئ المناخ في بور سعيد

أصدرت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية توجيهاتها بتشكيل لجنة عاجلة لاتخاذ إجراءات فورية للسيطرة على التلوث الزيتي الذي ظهر بشواطئ منطقة المناخ في بور سعيد.

وعلى الفور تم دفع لجنة مشكلة من غرفة العمليات المركزية والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة التابع للوزارة بشرق الدلتا بالتعاون مع محافظة بورسعيد لمعاينة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم الدفع بمركز التلوث التابع لقناة السويس للتعامل مع التلوث الموجود علي الشاطئ والبدء في إجراءات المكافحة.

كما قامت اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة قناة السويس للتفتيش على المراكب الموجودة في منطقة الانتظار لأخذ العينات من المصادر المحتملة ومقارنتها مع الزيت الموجود على الشاطئ، للتعرف على المتسبب وإتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

وكان طارق عثمان مدير إدارة شاطئ بورسعيد قال إن البقع كانت في حوالي أقل من 30% فقط من شواطئ المحافظة بمناطق متفرقة في نطاق أحياء: المناخ، العرب، والشرق، وجرى التعامل معها فور حدوثها بمشاركة كافة الأجهزة المعنية، مبينا أن البقعة تفرقت، وبدأت في الاختفاء بشكل ملحوظ، وأن المواطنين يستمتعون بالسباحة في البحر بشكل طبيعي، نافيًا ما تردد بشأن غلق الشواطئ أو امتناع المواطنين عن النزول للبحر.

وأعلنت محافظة بورسعيد أنه بدأ التعامل مع بقعة الزيت التي ظهرت على شاطئ البحر في المنطقة المحصورة بين مجمع المطاعم والمركب العائم على امتداد 1000 متر، مؤكدة أنه يجرى التعامل مع البقعة بالاشتراك والتنسيق بين المحافظة ووزارة البيئة والقوات المسلحة ووزارة الصحة وهيئة قناة السويس، لإزالة آثار البقعة ومحو آثار الثلوث على الشاطئ في المنطقة المذكورة.

المصدر: RT