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بوتين يعزي العراقيين في ضحايا تفجير بغداد

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بوتين يعزي العراقيين في ضحايا تفجير بغداد
Sputnik
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عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لرئيس العراق برهم صالح في سقوط ضحايا بالهجوم الإرهابي الذي استهدف بغداد أمس الاثنين.

وجاء في برقية تعزية وجهها بوتين لصالح ونشر نصها على موقه الكرملين الإلكتروني اليوم الاثنين:

فخامة الرئيس المحترم، أرجو أن تتقبلوا تعازينا الحارة في العواقب المأساوية للهجوم الإرهابي في بغداد. إن مقتل عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال عشية عيد الأضحى المبارك أمر مثير للصدمة بقسوته واستخفافه.

وأضاف: "ندين بشدة هذه الجريمة النكراء ونأمل أن ينال منظموها ومرتكبوها العقوبة التي يستحقونها".

وجدد بوتين استعداد روسيا لتعزيز التعاون مع العراق "في مكافحة جميع مظاهر الإرهاب".

وطلب من الرئيس العراقي أن ينقل خالص التعاطف والمواساة والدعم لأسر وذوي الضحايا متمنيا الشفاء العاجل لجميع الجرحى.

المصدر: موقع الكرملين

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