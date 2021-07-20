الملك عبد الله يغرد حول لقائه بـ"صديقه العزيز" جو بايدن

أعرب العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، عن سعادته بلقاء الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ضمن الزيارة التي يقوم بها لواشنطن، برفقة ولي عهده، الأمير الحسين.

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ونشر الملك عبد الله الثاني على حسابه في "تويتر"، صورة تجمعه مع بايدن، وعلق فوقها قائلا: "أسعدني اللقاء مرة أخرى بصديقي العزيز الرئيس بايدن، حيث أجرينا مباحثات مثمرة حول تعزيز شراكتنا التاريخية".

وأضاف: "أشكر السيد الرئيس على صداقته ودعمه للأردن وأتطلع للبناء على جهودنا المشتركة نحو السلام والاستقرار والازدهار".

أسعدني اللقاء مرة أخرى بصديقي العزيز الرئيس بايدن، حيث أجرينا مباحثات مثمرة حول تعزيز شراكتنا التاريخية. أشكر السيد الرئيس على صداقته ودعمه للأردن وأتطلع للبناء على جهودنا المشتركة نحو السلام والاستقرار والازدهار pic.twitter.com/abVymJ7P4o — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) July 20, 2021

تجدر الإشارة إلى أن الملك عبد الله هو أول زعيم عربي يزور البيت الأبيض منذ أن تولى بايدن منصبه.

المصدر: RT