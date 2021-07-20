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الملك عبد الله يغرد حول لقائه بـ"صديقه العزيز" جو بايدن

أخبار العالم العربي

الملك عبد الله يغرد حول لقائه بـ
Reuters JONATHAN ERNST
الرئيس الأمريكي جو بايدن والعاهل الأردني الملك عبد الله
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أعرب العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، عن سعادته بلقاء الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ضمن الزيارة التي يقوم بها لواشنطن، برفقة ولي عهده، الأمير الحسين.

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ونشر الملك عبد الله الثاني على حسابه في "تويتر"، صورة تجمعه مع بايدن، وعلق فوقها قائلا: "أسعدني اللقاء مرة أخرى بصديقي العزيز الرئيس بايدن، حيث أجرينا مباحثات مثمرة حول تعزيز شراكتنا التاريخية".

وأضاف: "أشكر السيد الرئيس على صداقته ودعمه للأردن وأتطلع للبناء على جهودنا المشتركة نحو السلام والاستقرار والازدهار".

تجدر الإشارة إلى أن الملك عبد الله هو أول زعيم عربي يزور البيت الأبيض منذ أن تولى بايدن منصبه.

المصدر: RT

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