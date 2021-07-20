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الأسد يؤدي صلاة الأضحى في جامع خالد بن الوليد في حمص

أخبار العالم العربي

الأسد يؤدي صلاة الأضحى في جامع خالد بن الوليد في حمص
موقع الرئاسة السورية
الأسد يؤدي صلاة عيد الأضحى في حمص
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أدى الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الصحابي الجليل خالد بن الوليد بمدينة حمص، وسط سوريا.

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وحضر إلى جانب الرئيس السوري، مفتي الجمهورية العربية السورية الشيخ أحمد بدر الدين حسون وعدد من المسؤولين السوريين.

وأظهرت الصور التي نشرها موقع الرئاسة، التزام المصلين بالتباعد أثناء الصلاة.

الأسد يؤدي صلاة الأضحى في جامع خالد بن الوليد في حمص
موقع الرئاسة السورية
الأسد يؤدي صلاة الأضحى في جامع خالد بن الوليد في حمص
موقع الرئاسة السورية
الأسد يؤدي صلاة الأضحى في جامع خالد بن الوليد في حمص
موقع الرئاسة السورية
الأسد يؤدي صلاة الأضحى في جامع خالد بن الوليد في حمص
موقع الرئاسة السورية
الأسد يؤدي صلاة الأضحى في جامع خالد بن الوليد في حمص
موقع الرئاسة السورية

الأسد يؤدي صلاة الأضحى في جامع خالد بن الوليد في حمص
موقع الرئاسة السورية

المصدر: RT

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