الأسد يؤدي صلاة الأضحى في جامع خالد بن الوليد في حمص

أدى الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الصحابي الجليل خالد بن الوليد بمدينة حمص، وسط سوريا.

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وحضر إلى جانب الرئيس السوري، مفتي الجمهورية العربية السورية الشيخ أحمد بدر الدين حسون وعدد من المسؤولين السوريين.

وأظهرت الصور التي نشرها موقع الرئاسة، التزام المصلين بالتباعد أثناء الصلاة.

موقع الرئاسة السورية

موقع الرئاسة السورية

موقع الرئاسة السورية

موقع الرئاسة السورية

موقع الرئاسة السورية

موقع الرئاسة السورية

المصدر: RT