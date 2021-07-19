"أسوشيتد برس": 25 قتيلا على الأقل بانفجار قنبلة زرعت على جانب طريق في بغداد

قال مسؤولان أمنيان عراقيان إن هجوما بقنبلة زرعت على جانب الطريق استهدف سوقا مزدحمة بضاحية الصدر في بغداد يوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 25 شخصا، وإصابة العشرات.

وأعلن الجيش العراقي أن الهجوم وقع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر.

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ووقع التفجير عشية عيد الأضحى عندما كان السوق مزدحما بالمتسوقين، وقبل ثلاثة أشهر على الانتخابات الفدرالية في الـ10 من أكتوبر.

وتناثرت البضائع على الأرض بعد الانفجار، وروى أصحاب المتاجر لقوات الأمن كيف أنقذوا ما استطاعوا إنقاذه.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن تنظيم "داعش" الإرهابي أعلن من قبل مسؤوليته عن هجمات مماثلة في المنطقة.

وأوقف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قائد فوج الشرطة الاتحادية المسؤول عن منطقة السوق عن العمل حسب بيان للجيش العراقي، وقال أنه تم فتح تحقيق في الهجوم.

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وهذه المرة الثالثة خلال هذا العام التي تنفجر فيها قنبلة بسوق في حي مكتظ في العراق، ففي أبريل الماضي قتل أربعة أشخاص على الأقل جراء هجوم بسيارة مفخخة كانت مركونة في أحد الأسواق بمدينة الصدر.

وفي يونيو أصيب 15 شخصا بجروح عندما انفجرت قنبلة وضعت تحت كشك في سوق آخر بمدينة الصدر.

وتباطأت الهجمات التي كانت تحدث يوميا تقريبا في بغداد في السنوات الأخيرة منذ هزيمة تنظيم "داعش" عام 2017.

ورغم ذلك، قتل أكثر من 30 شخصا بتفجير انتحاري مزدوج بمنطقة تجارية مزدحمة وسط بغداد، في أعنف تفجير منذ ثلاث سنوات يضرب العاصمة العراقية.

المصدر: أ ب