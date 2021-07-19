السلطات ما زالت تحقق.. مواطنون يتحدثون عن امرأة فجرت نفسها في سوق ببغداد

أفاد مراسلنا في العراق اليوم الاثنين بأن مواطنين من مدينة الصدر حيث وقع انفجار العاصمة بغداد، تحدثوا عن امرأة "انتحارية" فجرت نفسها في سوق شعبي.

وذكر مراسل RT أن مواطنين من مدينة الصدر ظهروا في مقاطع فيديو ومقابلات تلفزيونية أشاروا إلى أن "امرأة انتحارية فجرت نفسها في السوق، وأن رواية السلطات بأن الانفجار نتج عن عبوة ناسفة، غير دقيقة".

وحاول مراسلنا الحصول على تأكيد من السلطات، إلا أن قائدا رفيعا قال لـRT: "ما زلنا نحقق بشأن إذا ما كانت هناك امرأة انتحارية أم عبوة ناسفة".

وأفاد مراسلنا في العراق اليوم الاثنين بأن انفجارا وقع في سوق شعبي بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد أودى بحياة 16 شخصا.

المصدر: RT