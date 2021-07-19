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الرئاسة اللبنانية تعلن الاثنين المقبل موعدا للاستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد للوزراء

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الرئاسة اللبنانية تعلن الاثنين المقبل موعدا للاستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد للوزراء
وسائل إعلام لبنانية
القصر الجمهوري في بعبدا
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أعلنت الرئاسة اللبنانية الاثنين المقبل موعدا للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للوزراء، عقب اعتذار سعد الحريري عن تكليفه.

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وكان الحريري قدم الخميس الفائت اعتذاره إلى الرئيس اللبناني ميشال عون عن تشكيل الحكومة.

وكلف الحريري بتشكيل الحكومة في أكتوبر الماضي عقب استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت، لكنه عجز خلال أشهر على إيجاد صيغة للتوافق على تشكيلة حكومية تبدأ مسارا إصلاحيا يطلبه المجتمع الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من أسوأ أزمة مالية واقتصادية تعصف بالبلاد.

وتتولى في الوقت الراهن حكومة حسان دياب، مهمة تصريف الأعمال ريثما يتم تأليف حكومة جديدة.

المصدر: RT

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