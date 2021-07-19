الرئيس العراقي: الانتخابات يجب أن تجري بعيدا عن الضغوط والتزوير والتلاعب

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الاثنين، ضرورة أن تجري الانتخابات التشريعية المقبلة بعيدا عن الضغوط والتزوير والتلاعب.

وبحث صالح خلال استقباله الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، ضرورة توفير الشروط اللازمة لإجراء الانتخابات المقبلة بما يضمن نزاهتها وعادلتها في مختلف مراحلها لتضفي على نتائجها المصداقية والثقة لدى العراقيين، بحسب بيان لمكتبه.

وأكدا بحسب بيان للرئاسة العراقية، أهمية أن تمثل الانتخابات إرادة العراقيين الحرة في انتخاب ممثليهم بعيدا عن الضغوط والتزوير والتلاعب.

وأشار البيان، إلى أن الجانبين بحثا أهمية تعزيز الاستقرار الأمني كجزء لا يتجزأ من مستلزمات الأمن الانتخابي.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات العراقية في العاشر من أكتوبر المقبل، وسط ترجيحات كبيرة بتأجيلها إلى عام 2022.

المصدر: RT