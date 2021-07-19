خبير: لن يعطش مواطن مصري ولن تتوقف أي أرض عن الزراعة (فيديو)

قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في مصر، إن السد العالي مهم للغاية لمصر في ظل أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف أن وجود السد العالي يحدث فارقا كبيرا مع مصر، وقال: "لو السد العالي مش موجود كان هيبقى في مشكلة كبيرة، وحينها كان لنا الحق في القلق المرضي المصحوب بالرعب نتيجة احتمالية أن تُقطع المياه عن مصر".

وتابع: "في وجود السد العالي الأمر يختلف كثيرا، وأؤكد أنه لن يعطش مواطن مصري، ولن تتوقف أي أرض مصرية عن الزراعة، المواطن المصري لن يشعر بشيء، كل المشكلة ستكون في احتياطي المخزون أمام السد العالي، خاصة حال قدوم سنوات الجفاف، فلا تقلقوا".

المصدر: وسائل إعلام مصرية