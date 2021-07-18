إعلامي مصري: نحن بحاجة لمعارضة قوية ومرشحين أقوياء لديهم برامج في الانتخابات القادمة (فيديو)

أشاد الإعلامي المصري عمرو أديب بقرار الإفراج عن مجموعة من النشطاء السياسيين، متوجها بالتحية إلى الإدارة المصرية لإفراجها عن هؤلاء السياسيين والصحفيين والنشطاء.

وطالب عبر برنامج "الحكاية" على فضائية "MBC مصر" مساء الأحد، بالإفراج عن مزيد من النشطاء السياسيين الذين لم تثبت عليهم أي جريمة، مؤكدا أن عدم الاحتجاز لأي سبب غير واضح يعد أحد حقوق الإنسان.

وأعرب عن سعادته بالاتجاه الجدي للدولة المصرية في التعامل مع تلك القضايا، متسائلا عن عدم تغطية منظمات حقوق الإنسان خبر الإفراج عن النشطاء السياسيين وكأنه أمر عادي.

وأكد على الترحيب بعودة الجميع إلى المجتمع المصري، وخاصة في ظل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي تدشين الجمهورية الجديدة المدنية الديمقراطية.

وقال: "أوعوا يجي يوم يبقى الصوت الموجود واحد، نحن بحاجة إلى معارضة قوية".

وتابع: "أقول أكثر من كده والأرزاق على الله.. محتاجين في الانتخابات الجاية يبقى فيه مرشحين أقوياء وعندهم برامج قوية".

وأكد أن العمل في السياسة نضال وتعب، والإفراج عن هؤلاء النشطاء خطوة جيدة يجب التوقف عندها وأمر يمنح مصر قوة وثقة أمام العالم ويزيد من استثمارات العالم فيها.

وأفرجت السلطات المصرية يوم الأحد عن الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، وعبد الناصر إسماعيل نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والكاتب الصحفي جمال الجمل، تنفيذا لقرار النيابة العامة الصادر بإخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية