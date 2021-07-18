فنان فلسطيني يتحدث عن "البطيخ" ورموز أخرى تستخدم للتعبير عن القضية الفلسطينية

عبّر النحات والفنان التشكيلي الفلسطيني، سليمان منصور، عن مدى التضييق والتقييد الذي يتعرض له الفنانون الفلسطينيون.

صرح منصور، خلال لقائه بالمذيع أحمد الجمل ضمن برنامج ناس أونلاين، بأن قوات الجيش الإسرائيلي تلت عليهم منذ عدة سنوات أوامر تتعلق بـ"الممنوعات الإسرائيلية المتعلقة باللوحات والأعمال الفنية الفلسطينية، ومن بينها حظر رسم ألوان العلم الفلسطيني الأبيض والأسود والأحمر والأخضر وأكدت القوات أن أي لوحة تتضمن تلك الألوان، حتى لو كانت تعرض بطيخا، ستتم مصادرتها".

وأكد الفنان التشكيلي الفلسطيني أن التضييق دفع الفنانين لاستخدام إيحاءات وطرق ترمز إلى القضية الفلسطينية "كشجرة الزيتون التي ترمز للأرض التي سلبت في 1967، وشجر البرتقال الذي يرمز لأراضي 1948".

وأضاف منصور قصصا عن رموز أخرى "مثل عصفور الشمس الفلسطيني، الفلسطيني، وشقائق النعمان التي تشير إلى التضحيات، والمرأة التي ترمز إلى الوطن".