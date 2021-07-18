العراق .. مقتل طفلة بحريق اندلع في فندق وسط كربلاء

أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق اليوم الأحد عن مصرع طفلة وإنقاذ عشرات الأشخاص، إثر حريق اندلع في فندق وسط محافظة كربلاء.

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وذكرت المديرية أن "فرق الدفاع المدني أنقذت 78 نزيلا بعد اندلاع حريق داخل فندق (ضي الحسين) المكون من أربعة طوابق مع عدد من المحال التجارية في الطابق الأرضي الواقع في شارع السدة وسط مدينة كربلاء المقدسة".

وتابعت: "دفعت مديرية الدفاع المدني بعربة السلم المخصصة للأبنية العالية ذات الاستخدام المزدوج إطفاء وإنقاذ، مع اشتراك عدد آخر من عربات الإطفاء بكامل طواقمها لتقتحم بناية الفندق وتباشر بعمليات الإنقاذ وإخراج النزلاء من خلال النوافذ وسطح الفندق بالتزامن مع عمليات إخماد النيران من الجهات الأربعة لتعجيل السيطرة على النيران".

وأوضحت المديرية أن "فرق إسعاف الدفاع المدني قدمت خدماتها من إنعاش رئوي للمصابين النزلاء بعد تعرض عدد منهم للأختناق الشديد نتيجة استنشاق نواتج الحريق السامة قبل تأمين نقلهم إلى المستشفى القريب لتلقى العلاج اللازم فيها مع تسجيل وفاة طفلة في المستشفى نتيجة للإختناق".

المصدر: "السومرية نيوز"