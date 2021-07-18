وزير الري المصري يعرض المشروعات المائية التي نفذتها بلاده في جنوب السودان

استقبل وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان، ماناوا بيتر، وتحدث عن أهم المشروعات التي نفذتها مصر في هذا البلد.

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وأشار محمد عبد العاطي إلى أن "التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر علي مواطني دولة جنوب السودان، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين"، إذ قامت الوزارة بـ"إنشاء 6 آبار جوفية بنطاق مدينة جوبا بدولة جنوب السودان، كما تم تركيب وحدة رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية بمدينة واو بدولة جنوب السودان، بالإضافة لمساهمة وزارة الري المصرية في إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع سد "واو" المتعدد الأغراض بجنوب السودان".

هذا و"جرى الانتهاء من إنشاء بعض الأرصفة النهرية لربط المدن والقرى الرئيسية بدولة جنوب السودان ملاحياً ، ومشروع تطهير المجاري المائية بحوض بحر الغزال في المسافة من مدينة "واو" وحتى مدينة بنتيو، وصولا إلى بحيرة "نو" والتي ستسهم في خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية، بالإضافة لحماية القري والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات"، وذلك "في مجال خدمة السكان المحليين وتحسين أحوالهم المعيشية".

من جانبه، عبر ماناوا بيتر عن "تقديره للدعوة الكريمة التي تلقاها لزيارة مصر"، معربا عن "تطلعه لمزيد من التعاون بين البلدين".

المصدر: RT