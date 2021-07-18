صحيفة عن جنرال إسرائيلي: حزب الله اللبناني قد يستغل الفرصة

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي قلقون من خطر تعزيز "حزب الله" نفوذه في لبنان في ظل الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها هذا البلد.

وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" إلى أن هذه المخاوف جاءت على لسان بعض الضباط والقادة الاحتياط في الجيش الإسرائيلي.

ونقلت الصحيفة خاصة عن قائد الفرقة الـ91، العميد شلومي بيندر (وهو مسؤول عن حماية الحدود مع لبنان)، قوله إن هناك خطر أن يستغل الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، "الفوضى في لبنان كفرصة له ويعمل على زيادة هيمنته وهيمنة إيران على الدولة".

ولفتت الصحيفة إلى أن بيندر يعد أول ضابط إسرائيلي يدلي بتصريحات حول الأزمة في لبنان.

وأشارت التقارير العبرية إلى أن الجيش الإسرائيلي يدرس سلسلة سيناريوهات لمستقبل لبنان من شأنها التأثير على الدولة العبرية أيضا.

وبموجب أحد هذه السيناريوهات، تستعد قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي لاحتمال أن يحاول آلاف اللبنانيين الوصول على متن قوارب إلى الحدود الإسرائيلية في محاولة لإيجاد مستقبل أفضل هنا.

المصدر: i24