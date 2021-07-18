واشنطن تعلق على وصول 500 ألف لقاح "فايزر" للأردن من الولايات المتحدة

علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، على وصول شحنة من اللقاحات الأمريكية فجرا إلى عمان، معتبرا أنها رد بالمثل على المساعدة الطبية الأردنية لأمريكا في يوليو 2020.

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وكتب بلينكن في تغريدة عبر صفحته الخاصة عبر "تويتر" إنه "يسعدنا تقديم 500 ألف جرعة من لقاح "فايزر" للمساعدة في إنقاذ أرواح الأردنيين".

وأضاف: "نحن ممتنون للأردن للمساعدة الطبية المتعلقة بـ COVID-19 للولايات المتحدة في يوليو 2020، ونفخر بقدرتنا على الرد بالمثل من خلال مشاركة هذا المورد مع حليفنا الأساسي وصديقنا".

We are pleased to provide 500,000 doses of the Pfizer vaccine to help save Jordanian lives. We're grateful for Jordan’s COVID-19 related medical assistance to the U.S. in July 2020, and proud to be able to respond in kind by sharing this resource with our crucial ally and friend. pic.twitter.com/ss6qA0JZHO — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 18, 2021

ووصلت فجر اليوم الأحد طائرة تحمل نصف مليون جرعة من لقاح فايزر-بيونتيك ممنوحة من الولايات المتحدة إلى الأردن.

وقال مندوب رئيس الوزراء وزير الصحة فراس الهواري، إن هذه الشحنة ستسهم في تدعيم وإسناد حملة الأردن الوطنية للتطعيم، مؤكدا أن الحكومة ماضية بإعطاء المطعوم لكل من يرغب من الأردنيين والمقيمين واللاجئين.

بدوره، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، "إن هذه المطاعيم ستسند جهود المملكة بالتصدي للجائحة وبالتالي فتح القطاعات الاقتصادية، والعمل من أجل صيف آمن".

كل الشكر ل #الولايات_المتحدة على تبرعها بنصف مليون جرعة من مطعوم فايزر المضاد لكورونا، في مبادرة تعكس عمق علاقات الصداقة والشراكة بين البلدين. ستسند هذه المطاعيم جهود المملكة التصدي للجائحة وبالتالي فتح القطاعات الاقتصادية، والعمل من أجل صيف آمن. — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) July 17, 2021

من جهته، لفت القائم بأعمال السفارة الأمريكية مايكل هانكي، إلى أنه "عندما كانت الولايات المتحدة في أمس الحاجة، أرسل لنا الأردن بسخاء معدات حماية شخصية، واليوم، تعد اللقاحات التي أرسلتها أمريكا جزءا من الدعم المستمر الذي تقدمه حكومة الولايات المتحدة للأردن"، مشيرا الى ان إجمالي المساعدات الأمريكية المقدمة للاردن لمواجهة فيروس كورونا بلغ حوالي 36.5 مليون دولار.

نحتفل بوصول 500,000 جرعة من لقاح فايزر كوفيد- 19 كهدية من 🇺🇸 إلى 🇯🇴. تعد اللقاحات الآمنة والفعالة عاملا أساسيا في حماية الأرواح وتعزيز التعافي الاقتصادي للأردن من جائحة كوفيد-19. #USAinJO@POTUS@WhiteHousepic.twitter.com/Q4yxUaweXA — U.S. Embassy Jordan (@USEmbassyJordan) July 17, 2021

المصدر: RT+ المملكة