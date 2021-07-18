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واشنطن تعلق على وصول 500 ألف لقاح "فايزر" للأردن من الولايات المتحدة

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واشنطن تعلق على وصول 500 ألف لقاح
Reuters
شحنة اللقاحات الأمريكية تصل فجرا إلى عمان
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علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، على وصول شحنة من اللقاحات الأمريكية فجرا إلى عمان، معتبرا أنها رد بالمثل على المساعدة الطبية الأردنية لأمريكا في يوليو 2020.

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وكتب بلينكن في تغريدة عبر صفحته الخاصة عبر "تويتر" إنه "يسعدنا تقديم 500 ألف جرعة من لقاح "فايزر" للمساعدة في إنقاذ أرواح الأردنيين".

وأضاف: "نحن ممتنون للأردن للمساعدة الطبية المتعلقة بـ COVID-19 للولايات المتحدة في يوليو 2020، ونفخر بقدرتنا على الرد بالمثل من خلال مشاركة هذا المورد مع حليفنا الأساسي وصديقنا".

ووصلت فجر اليوم الأحد طائرة تحمل نصف مليون جرعة من لقاح فايزر-بيونتيك ممنوحة من الولايات المتحدة إلى الأردن.

وقال مندوب رئيس الوزراء وزير الصحة فراس الهواري، إن هذه الشحنة ستسهم في تدعيم وإسناد حملة الأردن الوطنية للتطعيم، مؤكدا أن الحكومة ماضية بإعطاء المطعوم لكل من يرغب من الأردنيين والمقيمين واللاجئين.

بدوره، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، "إن هذه المطاعيم ستسند جهود المملكة بالتصدي للجائحة وبالتالي فتح القطاعات الاقتصادية، والعمل من أجل صيف آمن".

من جهته، لفت القائم بأعمال السفارة الأمريكية مايكل هانكي، إلى أنه "عندما كانت الولايات المتحدة في أمس الحاجة، أرسل لنا الأردن بسخاء معدات حماية شخصية، واليوم، تعد اللقاحات التي أرسلتها أمريكا جزءا من الدعم المستمر الذي تقدمه حكومة الولايات المتحدة للأردن"، مشيرا الى ان إجمالي المساعدات الأمريكية المقدمة للاردن لمواجهة فيروس كورونا بلغ حوالي 36.5 مليون دولار.

المصدر: RT+ المملكة 

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