وزير الخارجية الصيني يتوجه إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع نظيره المصري

يجري وزير الخارجية الصيني وانغ يي زيارة لمصر الأحد، من المقرر أن يلتقي خلالها نظيره المصري سامح شكري لعقد مباحثات ثنائية يعقبها مؤتمر صحفي.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن شكري سيستقبل وانغ في العاشرة من صباح الأحد.

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وكان وانغ التقى الرئيس السوري بشار الأسد السبت في دمشق.

وأكد استمرار الصين "في دعم الشعب السوري في حربه ضد الإرهاب ومواجهة الحصار والعقوبات اللاإنسانية المفروضة عليه، والوقوف ضد التدخل في الشؤون الداخلية للشعب السوري وكل ما يمس سيادة سوريا ووحدة أراضيها".

المصدر: "الوطن" + RT