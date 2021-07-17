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الرئيس السوري وعقيلته وأولادهما يقومون بجولة في حي الميدان في دمشق (صور + فيديو)

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الرئيس السوري وعقيلته وأولادهما يقومون بجولة في حي الميدان في دمشق (صور + فيديو)
/ facebook.com/Bouthaina.Shaaban.Official
الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته أسماء
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قام الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته أسماء وأولادهما مساء يوم السبت بجولة في حي الميدان بالعاصمة دمشق.

ووثقت صور لحظة وصول الرئيس السوري إلى حي الميدان، وقيامه وعقيلته أسماء وأولادهما بجولة في المكان.

الرئيس السوري وعقيلته وأولادهما يقومون بجولة في حي الميدان في دمشق (صور + فيديو)
الرئيس السوري وعقيلته وأولادهما يقومون بجولة في حي الميدان في دمشق (صور + فيديو)
الرئيس السوري وعقيلته وأولادهما يقومون بجولة في حي الميدان في دمشق (صور + فيديو)
الرئيس السوري وعقيلته وأولادهما يقومون بجولة في حي الميدان في دمشق (صور + فيديو)

ونشرت بثينة شعبان المستشارة الخاصة بالرئاسة السورية مقطع فيديو وعلقت قائلة: "السيد الرئيس بشار الأسد في حي الميدان الدمشقي بين شعبه وأهله ومحبيه".

وأدى الرئيس السوري بشار الأسد يوم السبت، اليمين الدستورية لولاية رئاسية رابعة من 7 سنوات، بعد نحو شهرين من إعادة انتخابه.

وأكد الأسد في كلمته أن تحرير ما تبقى من أرض سوريا ما زال أولوية.

ودعا الأسد خلال كلمته من "غرر به وراهن على سقوط سوريا إلى العودة لحضن الوطن"، معتبرا أن أحد أكبر العوائق الآن يكمن في تجميد الأموال السورية في المصارف اللبنانية".

المصدر: RT + وسائل التواصل الاجتماعي

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