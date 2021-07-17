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إطلاق خدمة "الواي فاي" التجريبية بالمسجد الحرام خلال موسم الحج

أخبار العالم العربي

إطلاق خدمة
Reuters
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أطلقت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة "الواي فاي" التجريبية داخل المسجد الحرام خلال موسم الحج.

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وأكد وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية سلطان بن عاطي القرشي، أن "المرحلة الحالية تستهدف تشغيل "الواي فاي" في 7 مواقع رئيسية منها الساحة الجنوبية والغربية ومناطق مختلفة من مبنى المطاف والتوسعة الشمالية ومضاعفة النقاط المخصصة للشبكة لتصبح من 8 إلى 14 نقطة بما يساهم في تحسين جودة الخدمة المجانية لضيوف بيت الله الحرام خلال موسم الحج".

ويأتي ذلك ضمن توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس نحو دعم تحولات الخدمات الرقمية بالمسجد الحرام.

المصدر: عكاظ+ الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

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