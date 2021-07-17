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العراق.. تحرك خاطف للسيطرة على حريق قرب حاوية صواريخ في مطار المثنى وسط بغداد

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العراق.. تحرك خاطف للسيطرة على حريق قرب حاوية صواريخ في مطار المثنى وسط بغداد
Reuters Thaier Al-Sudani
صورة أرشيفية
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أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية أن عناصرها تمكنوا من إخماد حريق اندلع في مطار المثنى وسط العاصمة بغداد وإنقاذ حاوية للعتاد والصواريخ المتوسطة تقع على مقربة من موقع الحادث.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان صدر عنها اليوم السبت أن فرقها "بإجراء خاطف وتدخل سريع استطاعت السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل حاوية للمواد الكهربائية المستهلكة تجاورها حاوية الأعتدة والصواريخ المذكورة في المطار، وإطفائها".

وشددت المديرية على أن فرقها "بذلت جهودا كبيرة وشجاعة قل نظيرها في مواجهة الخطر وأبعدت النيران عن حاوية الأعتدة المجاورة لموقع الحادث"، مؤكدة أن الحريق انتهى دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم أضرارها المادية.

ولفتت المديرية إلى أنها طلبت فتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث اعتمادا على تقرير خبير الأدلة الجنائية.

المصدر: RT

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