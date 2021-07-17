 
مباشر

فيديو.. الأسد يتبادل التحية مع إحدى معلماته الحاضرات مراسم أداء القسم

مجتمع

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qujx

في مشهد لافت، تبادل الرئيس السوري بشار الأسد، أثناء كلمته عقب أداء اليمين الدستورية، اليوم السبت، في قصر الشعب، التحية مع إحدى معلماته الحاضرات في المراسم.

إقرأ المزيد
خطاب القسم.. الرئيس بشار الأسد يحدد توجهات سوريا للسنوات السبع القادمة
خطاب القسم.. الرئيس بشار الأسد يحدد توجهات سوريا للسنوات السبع القادمة

فبعد أداء القسم، "وجه الأسد التحية للحاضرين في المراسم، بينهم نواب ووزراء وجرحى القوى المسلحة وأهالي الشهداء، وخص بالذكر المعلمين والمعلمات الذي بذلوا الجهد لتربية الأجيال، ومن بينهم معلماته"، قائلا: "أقف أمامكم اليوم بإجلال واحترام". 

هذه التحية دفعت إحدى معلمات الأسد إلى الوقوف بين الجمهور، ورد التحية للرئيس السوري، والتأكيد أنها "تشعر بالفخر لأن الأسد كان يوما من بين تلاميذها"، فبادلها الرئيس السلام والابتسامات، قائلا: "أنا أفتخر بكم أيضا".

وأدى الأسد اليوم السبت، اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة مدتها 7 سنوات، وهي تعد ولايته الرابعة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خطاب القسم.. الرئيس بشار الأسد يحدد توجهات سوريا للسنوات السبع القادمة