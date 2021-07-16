التضامن المصرية: حادثة الاعتداء على الطفل اليتيم مرفوضة شكلا وموضوعا

أكدت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية في مصر وقوع الاعتداء على طفل يتيم من ذوي الهمم في دار "الأمل" بشبين الكوم، مشيرة إلى أنها "مرفوضة شكلا وموضوعا".

وأشارت إلى أن "إدارة الجمعية المسؤولة عن الدار اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة، وحررت محضرا في قسم الشرطة".

وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة إمام فوزي، إن "أحد السواقين اعتدى على الطفل بسبب قيام الطفل بخلع ملابسه أمام المشرفات"، موضحا أن "الطفل مريض بتأخر ذهني وعقلي، ولكن الواقعة مرفوضة شكلا وموضوعا"، مشددا على أن "الدار اتخذت قرارا بخصم ثلث شهر من راتب السائق، وتوجيه إنذار له بالفصل".

وأوضح أن "فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي، يتابع تفاصيل الواقعة عقب نشرها، وأن الدار تم تطويرها بشكل مميز بالجهود الذاتية خلال الفترة الأخيرة"، مؤكدا أن "بها 45 طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة".

وشهدت إحدى دور الأيتام بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، واقعة اعتداء أحد الموظفين على طفل معاق يتيم من أبناء الجمعية، بوحشية داخل أحد الحمامات، ما أسفر عن إصابته بجروح ونزيف في الفم والأنف.

المصدر: "الوطن"