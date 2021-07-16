بعد الكشف عن قتلة الهاشمي.. دبابات تنتشر في شوارع بغداد

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الجمعة، بأن دبابات تابعة للجيش العراقي انتشرت في بعض شوارع العاصمة بغداد، بعد ساعات على كشف قتلة الخبير الأمني هشام الهاشمي.

وذكر مراسل RT، أن الدبابات شوهدت في شارع أبي نؤاس ومنطقة الجادرية المؤدية إلى المنطقة الخضراء، وأمام فندق بابل المطل على السفارة الأمريكية.

وأضاف، أن هذا الانتشار تزامن مع إعلان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي عن القبض على قتلة الهاشمي.

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وهذه هي المرة الثانية التي تنتشر فيها الدبابات العراقية خلال شهرين، ففي مايو الماضي انتشرت على خلفية التوتر الذي شهدته العلاقة بين الحشد الشعبي ورئيس الحكومة.

يذكر أن مسلحين اغتالوا الباحث الأمني هشام الهاشمي في السادس من يوليو 2020 أمام منزله بمنطقة زيونة شرقي بغداد.

المصدر: RT