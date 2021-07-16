إعلام سوري: "ماذا في خطاب الرئيس الأسد يوم غد؟"

استباقا لخطاب القسم الذي يؤديه الرئيس السوري بشار الأسد يوم غد، نشر عدد من وسائل الإعلام، غير الحكومية، بعض التفاصيل حول فحواه.

منشور بعنوان: "ماذا في خطاب الرئيس الأسد يوم غد؟" تداولته بكثافة وسائل إعلام وصفحات إخبارية سورية، بينها صحيفة "الوطن"، وإذاعة "نينار" قال إن خطاب القسم سيكون "استراتيجيا يرسم ملامح السياسة السورية داخليا وخارجيا للسنوات السبع المقبلة".

وأضاف المنشور أن الأسد سيتحدث على مدى "أكثر من أربعين دقيقة بخطوط استراتيجية عامة سياسيا واقتصاديا وعسكريا، ليكون تفصيل العمل فيها من خلال الخطط الحكومية المقبلة".

وقال إن الأسد سيتحدث في "السياسات العامة وملامحها ومحدداتها، وفي الرؤى والأهداف البعيدة وكيفية مواجهة التحديات والاستراتيجية الاقتصادية المقبلة لمواجهة الظروف الحالية".

ويختتم المنشور أن الأسد "سيستكمل تبيان ورسم العمل وفق خطة ممنهجة بدأها منذ سنوات تشمل الجانب السياسي والجانب العسكري الميداني والإصلاح ومحاربة الفساد ومواجهة الظروف المعيشية وإنعاش الصناعة واستعادة القدرة الزراعية وتمكين الاستثمارات".

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ويعلق سوريون آمالا على مرحلة جديدة في البلاد بعد أداء القسم، خاصة بعد تزايد الوضع الاقتصادي ترديا، وتآكل القيمة الشرائية للعملة المحلية، وسط حالة غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار نسبة إلى الدخل.

يذكر أن الأسد فاز في الانتخابات الرئاسية بولاية جديدة هي الرابعة له منذ عام 2000، وبنسبة 95.1 في المئة، وألقى الأسد، يوم 28 مايو الماضي كلمة أعقبت إعلان النتائج قال فيها إن إعادة اختياره رئيسا للبلاد "شرف عظيم" وسبيل لهزيمة "كل الأعداء".

المصدر: وسائل إعلام سورية + RT