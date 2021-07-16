الأمم المتحدة تدعو إلى التحرك سريعا لضمان تكليف رئيس وزراء جديد في لبنان

أعربت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا عن أسفها لعدم قدرة قادة لبنان على التوصل إلى اتفاق حول تأليف حكومة بصورة عاجلة لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد.

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ودعت في بيان، "إلى التحرك سريعا لضمان تكليف رئيس وزراء جديد، في ظل تعرض عملية تأليف الحكومة إلى انتكاسة، بما يتماشى مع الاستحقاقات الدستورية، وإلى تأليف حكومة قادرة على تطبيق الإصلاحات الضرورية لوضع لبنان على طريق التعافي قبيل إجراء الانتخابات في العام 2022 التي يجب أن تتسم بالحرية والنزاهة".

واعتبرت المنسقة الخاصة أن "لبنان يواجه أزمة غير مسبوقة"، وقالت: "رغم أن الأمل ما زال موجودا إلا انه لم تعد هناك فسحة من الوقت لإضاعتها".

ودعت إلى "تحرك عاجل من أجل المصلحة الوطنية للاستجابة لاحتياجات ومطالب الشعب الذي يدفع الثمن الأكبر لتلك الأزمة".

وأكدت أن "الأمم المتحدة ستظل إلى جانب لبنان خلال هذه المرحلة الصعبة".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام