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مشاورات أمريكية إماراتية حول "القضايا الاستراتيجية" والشرق الأوسط

أخبار العالم العربي

مشاورات أمريكية إماراتية حول
Reuters NEIL HALL
أنور قرقاش، مستشار رئيس الإمارات
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أعلنت الخارجية الأمريكية أن ويندي شيرمان، نائبة الوزير، بحثت الخميس في واشنطن مع أنور قرقاش، مستشار رئيس الإمارات، "القضايا الاستراتيجية" والعمل على تعزيز السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف الخارجية الأمريكية في بيان لها أن الاجتماع تناول أيضا "الأولويات الأخرى في التعاون الثنائي، بما فيها تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، وانضمام الإمارات لعضوية مجلس الأمن الدولي في عامي 2022-2023، وشراكتنا لبناء مستقبل آمن ومزدهر".

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من جانبه، قال قرقاش، الذي يقوم بزيارة إلى الولايات المتحدة حاليا، في تصريحات له الخميس إن العلاقات القوية بين بلاده والولايات المتحدة تعزز أمن البلدين على حد سواء.

وأضاف أن الإمارات تؤكد على قيمة الحوار والعمل الدولي متعدد الأطراف، بينما تستعد لتولي مسؤولياتها كعضو في مجلس الأمن.

المصدر: وكالات

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