بلينكن: اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة تطور مخيب للآمال

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة في لبنان، "تطورا آخر مخيبا لآمال الشعب اللبناني".

وأضاف بلينكن في بيان له يوم الخميس، أنه "من الضروري تشكيل حكومة مسؤولة وقادرة على تطبيق الإصلاحات ذات الأولوية الآن. والحكومة يجب أن تستعد أيضا للانتخابات التشرعية عام 2022، التي يجب إجراؤها في موعدها وبشكل حر ونزيه".

واعتبر بلينكن أن "الطبقة السياسية اللبنانية أضاعت الأشهر التسعة الأخيرة واقتصاد لبنان في حالة انهيار والحكومة الحالية لا تقدم الخدمات الأساسية بشكل موثوق".

ودعا بلينكن "الزعماء في بيروت إلى ترك الخلافات الحزبية جانبا وتشكيل حكومة تخدم الشعب اللبناني. وهذا ما يحتاجه شعب لبنان".

وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري قد أبلغ الرئيس ميشال عون اعتذاره عن تشكيل الحكومة، وانتقد في تصريحات صحفية "حزب الله" وميشال عون.

المصدر: RT