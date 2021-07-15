البرلمان البلجيكي يصنف مذبحة الإيزيديين "جريمة إبادة جماعية"

صنف البرلمان البلجيكي مذبحة الإيزيديين على أيدي عناصر تنظيم "داعش" في العراق "جريمة إبادة جماعية".

وأفادت شبكة "رووداو" الإعلامية بأن "139 نائبا في البرلمان البلجيكي من أصل 150، صوتوا لصالح القرار".

وأشارت إلى أن "لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البلجيكي سلمت مسودة مشروع القانون المذكور للبرلمان الأربعاء، وتم التصويت عليه اليوم".

وبموجب هذا القانون تقع على الحكومة البلجيكية مهام بينها مساندة حكومتي العراق وإقليم كردستان لتعود سنجار لأهلها وتوفير الأمن والاستقرار فيها.

يذكر أن البرلمان الهولندي عرف قبل أكثر من أسبوع عمليات القتل الجماعية التي ارتكبت بحق الإزيديين في العراق بأنها "إبادة جماعية".

وتفيد بيانات مكتب تحرير المختطفين الإزيديين، بأنه تم تحرير 3545 شخصا من 6417 مختطفا من الإيزيديين في الفترة بين أغسطس 2014 ومايو 2021، بينهم 1205 نساء و339 رجلا و45 طفلة و956 طفلا، فيما لا يزال مصير 2768 أخرين مجهولا حتى الآن.

المصدر: "رووداو"