بعد مقاطعته الانتخابات.. الصدر يقرر إغلاق الهيئة السياسية للتيار الصدري

قرر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر إغلاق الهيئة السياسية للتيار، بعد ساعات من إعلانه مقاطعة الانتخابات.

وجاء في وثيقة صادرة عن المكتب الخاص للصدر: "يتقدم المكتب الخاص لسماحة القائد السيد مقتدى الصدر (أعزه الله) بالشكر والتقدير للإخوة في الهيئة السياسية للتيار الصدري تثمينا لما بذلوه من جهود مضنية في مضمار عملهم السياسي طوال الفترة السابقة والتزامهم بأوامر وتوجيهات سماحة السيد".

وجاء أيضا: "نظرا للظروف الراهنة وحرصا على مصالح الشعب والوطن تقرر غلق الهيئة السياسية وتعيين نصار الربيعي والشيخ محمد الموصلي مستشارين لسماحة القائد السيد مقتدى الصدر (أعزه الله)".

وأعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، مقاطعة الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر المقبل.

المصدر: وكالات