وزير الدفاع المصري: قادرون على التعامل مع مختلف القضايا

أكد وزير الدفاع المصري محمد زكي قدرة مصر على التعامل مع مختلف القضايا المحلية والإقليمية والعالمية المتعلقة بأمن واستقرار مصر.

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ووجه زكي خلال المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي "تيمور 14" والذي ينفذه الجيش الثالث الميداني رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للجيش المصري، أكد فيها اعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال الجيش الثالث الميداني.

وكان رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية محمد فريد قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض القرارات المنفذة للمستويات المختلفة، وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين كافة التشكيلات والوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات وكذا اصطفاف مراكز القيادة.

المصدر: RT