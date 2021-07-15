عدسة RT ترصد قافلة ضخمة من عائلات متهمة بالانتماء لـ"داعش" تغادر الحسكة إلى مدينة الرقة (فيديو)
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qu3i
رصدت عدسة RT يوم الخميس قافلة ضخمة من العائلات المتهمة بالانتماء لتنظيم "داعش" على الطريق الواصل بين الحسكة ومخيم الهول في محافظة الحسكة شمال سوريا.
ووأفاد مراسل RT بأن القافلة شوهدت تغادر الحسكة إلى مدينة الرقة بعد سنوات من البقاء في مخيم الهول.
وصرح المسؤول عن القافلة بأن 106 عائلة غادرت المخيم في ظل الجهود التي تقوم بها الإدارة الذاتية لإخلاء المخيم من السوريين بضمانات عشائرية.
وذكر المراسل أن قوات الأمن الداخلي "الأساييش" رافقت القافلة حتى الرقة.
المصدر: RT