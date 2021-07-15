مراسلنا: السلطات العراقية تقبض على طفل حاول إحراق مستشفى في النجف (فيديو)

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الخميس، بأن السلطات في محافظة النجف جنوبي البلاد، قبضت على طفل كان يعتزم إحراق أحد المستشفيات هناك.

وذكر مراسل RT، أن السلطات قبضت على طفل كان يروم إحراق مستشفى الفرات الأوسط التعليمي في محافظة النجف، وهو مكلف من قبل شخص "لا يعرفه" بحسب ما ظهر في اعترافات له بمقطع فيديو.

وأضاف، أن الطفل كان يحمل بيده كيسا وفيه أعواد كبريت من أجل إشعالها في المستشفى.

وأشار مراسلنا إلى أن السلطات العراقية نقلت الطفل إلى أحد مراكز الشرطة بعد أن قبضت عليه في المستشفى.

يذكر أن 61 شخصا لقوا مصرعهم بحريق في مستشفى الحسين التعليمي بمحافظة ذي قار يوم الاثنين الماضي.

المصدر: RT