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بينيت: لدى إسرائيل واللبنانيين عدو مشترك

أخبار العالم العربي

بينيت: لدى إسرائيل واللبنانيين عدو مشترك
Reuters RONEN ZVULUN
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حمل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت "حزب الله" وإيران المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية في لبنان.

وقال بينيت في كلمة أثناء حفل تخريج دورة أمنية، يوم الأربعاء، إن "دولة لبنان تنهار مثل كل الدول التي تفرض إيران سيطرتها عليها وتتحصن فيها، وكل ما تمسه إيران يدمر".

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وأضاف أن "حزب الله بتوجيهات من إيران يعرض مواطني لبنان ومستقبلهم للخطر، ولدينا ولديهم عدو مشترك وهو (حزب الله) وإيران".

وكان بينيت قد صرح في وقت سابق بأن إسرائيل تتابع من كثب تطورات الأوضاع في لبنان، محملا إيران المسؤولية عن الأزمة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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