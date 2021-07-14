عبر 48 رسالة.. رئيس برلمان سوريا يطالب بإدانة قطع المياه عن الحسكة

وجه رئيس مجلس الشعب السوري (البرلمان) حموده صباغ، 48 رسالة إلى منظمات واتحادات يدعو فيها إلى إدانة قطع تركيا المياه عن نحو مليون سوري في الحسكة.

وذكرت وكالة "سانا" أن صباغ وجه الرسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ورؤساء الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية والعربية والأجنبية، ودعاهم إلى "شجب وإدانة جريمة الحرب التي يرتكبها النظام التركي بقطع المياه عن نحو مليون مواطن سوري في الحسكة" شمال شرق البلاد.

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ودعا صباغ في رسائله "للضغط على النظام التركي لوقف جرائمه وإنهاء اعتدائه السافر على حقوق وحياة المواطنين السوريين وإعادة إيصال المياه بشكل فوري".

المصدر: وكالة "سانا"