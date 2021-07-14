مصر.. متهم جديد في قضية "الجن والعفاريت"

قررت جهات التحقيق في مصر حبس سائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات بقضية الآثار الكبرى بعد ثبوت علاقته برجل الأعمال حسن راتب وبعض المتهمين في قضية التنقيب عن الآثار.

إقرأ المزيد

كما قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، للمرة الثانية تجديد حبس حسن راتب رجل الأعمال لاشتراكه مع علاء حسانين "نائب الجن والعفاريت" في التنقيب عن الآثار وتهريبها 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وقررت جهات التحقيق تشكيل لجنة من خبراء اتحاد الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو وإحدى شركات الاتصالات، لفحص الهواتف المحمولة لكل من رجل الأعمال حسن راتب، وعلاء حسانين، وشقيقه عزالدين، وآخرين وتفريغ محادثات "واتس آب" والمكالمات الهاتفية وإرجاع الفيديوهات المحذوفة من الهواتف، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"الآثار الكبرى" وقضية "الجن والعفاريت".

المصدر: "أخبار اليوم"