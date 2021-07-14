عربات مظللة وصندوق مشروبات باردة لحماية عمال النظافة من الحر الشديد بالعراق

عبر الناشط العراقي في المجتمع المدني، علي حاكم، مؤسس مشروع "تين اس مبادرون" عن مدى سعادته بردود الفعل حول مبادرة "شكرا" التي تكرم وتساعد عمال النظافة في مدينة كربلاء العراقية.

حاكم أشار خلال لقائه مع المذيع أحمد الجمل ببرنامج "ناس أونلاين" إلى أن فكرة المبادرة عبارة عن تصميم عربة مخصصة لعمال النظافة تعلوها مظلة تقيهم من الشمس ويمكن وضع أدوات التنظيف داخلها مع وجود صندوق براد لحفظ مياه الشرب الباردة وغيرها من المشروبات مما يساعد في حماية العمال من الحر الشديد.

حاكم أكد أن هذه العربة بمثابة مبادرة تشجيعية وتحد خيري لدائرة البلدية لعمل مثل هذه الأفكار مشيرا إلى أن عمال النظافة أكدوا مدى فاعلية الفكرة وفائدتها.