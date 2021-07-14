أستاذ بكلية الهندسة في مصر: "سد النهضة صنف دوليا ضمن المشاريع الأكثر خطورة"

أكد خبير جيولوجي مصري أن سد النهضة "صنف دوليا ضمن المشاريع الأكثر خطورة، واحتمالات انهياره واردة بسبب الواقع الجيولوجي للمنطقة وعدم تحملها لأي إنشاءات خرسانية".

صرح الدكتور هشام بخيت، أستاذ الـ"هيدروليكا" بكلية الهندسة في جامعة القاهرة، مؤكدا وجود تقارير متعلقة باحتمالية انهيار سد النهضة الإثيوبي فور الانتهاء من الملء.

وقال بخيت خلال جلسة الحوار المفتوحة، التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، إن "سد النهضة صنف دوليا من المشاريع الأكثر خطورة واحتمالات انهياره واردة".

كما أكد محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، أن مصر لن تسمح بحدوث أزمة مياه على أراضيها، قائلا "نحن ندرس كل السيناريوهات في كل التخصصات على مختلف قطاعات وزارة الري، وسد النهضة به عيوب جسيمة تم إعلانها وعيوب لم تعلن".

إذا..

لماذا يمكن أن يصنف سد النهضة ضمن المشاريع الأكثر خطورة؟

وهل يمكن أن تقل المخاطر في حال تم الملء في فترة أطول؟

كانت هذه بعض من أسئلة اللقاء ضمن برنامج #واتس_نيو مع الإعلامي #أشرف_شهاب، وكان ضيف اللقاء الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود وجيوتيكنيك السواحل الطينية من كوالالمبور.

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