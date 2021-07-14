وسط دعوات لتكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى خلال الأيام القادمة.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى، وسط دعوات لتكثيف الاقتحامات للمسجد خلال الأيام القادمة، في ذكرى "خراب الهيكل"، عشية عيد الأضحى المبارك.

إقرأ المزيد

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية، أن 174 مستوطنا اقتحموا الأقصى، خلال فترة الاقتحامات الصباحية عبر باب المغاربة.

ودعت جماعات ومنظمات "الهيكل" المزعوم خلال الأيام الماضية لاقتحامات يومية للأقصى، خلال الأسبوع الجاري والقادم، وتكثيفها يوم الأحد القادم ذكرى "خراب الهيكل".

وتنظم جماعة "العودة إلى الهيكل" يومي الأربعاء والخميس معسكرا تهويدا في "حديقة الاستقلال" لحشد وتجميع المستوطنين الشبان وحثهم على اقتحام الأقصى والمشاركة في ذكرى "خراب الهيكل".

وعقد يوم أمس مؤتمر في الكنيست تحضيرا لاقتحامات الأقصى الأحد القادم، شارك فيه أعضاء كنيست وحاخامات "جماعات الهيكل" ومسؤولين عن "جماعات الهيكل" وأكدوا خلاله على ضرورة اقتحام الأقصى يوم الأحد القادم دون أي قيد.

المصدر: "معا"