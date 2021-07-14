مصادر تكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

كشفت مصادر طبية بالمستشفى الخاص الذي تعالج فيه الفنانة، دلال عبد العزيز، عن آخر التطورات الصحية للفنانة.

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وأوضحت المصادر أن حالة الفنانة المصرية غير مستقرة، حيث عانت مؤخرا من نقص في نسبة الأكسجين في الدم، وما زالت تتلقى العلاج في غرفة رعاية، وتحتاج للأكسجين بشكل مستمر، كما أكدوا أنها تستطيع التنفس دون جهاز، لكن هذا من شأنه أن يقلل نسبة الأكسجين في الدم، لذلك يفضل وضعها دائما على جهاز التنفس.

وأضافت المصادر أن الفنانة تتحرك لكن بشكل بطيئ جدا جدا، وسألت الطبيب المشرف على حالتها عن زوجها الراحل سمير غانم، "وقلبها حاسس بس دايما تشكر الأطباء وتقول أنا راضية".

وتابعت المصادر، أن مضاعفات الفنانة ما بعد التعافي من فيروس كورونا كثيرة جدا، وتتمثل في تلف الرئة وضيق التنفس والنهجان وألم في العضلات، خاصة الصدر والكتف، فضلا عن الشعور بالأرق وعدم الراحة وآلام في البطن، لافتة إلى أنّ هذه المضاعفات تحتاج إلى وقت كبير للتعافي، وتختلف من شخص إلى آخر.

وأوضحت المصادر، أنّ الأسرة طالبت إدارة المستشفى الذي ترقد به الفنانة دلال عبد العزيز، بتقليل طاقم التمريض المشرف عليها، وتخصيص طبيب واحد، خوفا عليها من معرفة خبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم، وتفاديا لأي مضاعفات قد تحدث لها إثر معرفة الخبر، كما طالبوا الأطباء وطاقم التمريض بعدم إخبارها بوفاة زوجها، وحال سؤالها عنه تكون الإجابة أنّ حالته تشبه حالتها، وأنّه يتحسن، لكنه ما زال في العزل.

المصدر: الوطن