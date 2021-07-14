وسط تدهو الوضع الوبائي في تونس.. مسؤول صحي يكشف عن موعد السيطرة على كورونا في البلاد

كشف مدير معهد باستور، اليوم الأربعاء، في تصريح له خلال برنامج "أحلى صباح"، أن تونس ستتمكن من السيطرة على فيروس كورونا بحلول شهر أكتوبر من العام الحالي.

وقال مدير معهد باستور، (هو مستشفى ومركز دراسات وأبحاث طبية): إن" حوالي 45% من التونسيين اكتسبوا مناعة طبيعية ضد الفيروس، إضافة إلى أننا سنتمكن من تلقيح حوالي 5 ملايين شخص بحدود شهر سبتمبر، وهو ما سيجعلنا أمام نسبة مئوية مرتفعة من المواطنين المحصنين من الفيروس (70%)".

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وتشهد تونس ارتفاعا مقلقا يوميا في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا. ويبلغ العدد الإجمالي لإصابات كورونا في البلاد أكثر من 510 آلاف إصابة، في حين يبلغ إجمالي الوفيات في البلاد أكثر من 16 ألف وفاة.

ونتيجة تدهور الوضع الوبائي في البلاد أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية، إيف، أمس الثلاثاء عن تسجيل تونس لعدد وفيات هو "الأعلى" في المنطقة العربية والقارة الإفريقية، مضيفاَ أن البلاد تمر "بوضع صعب" يزداد سوءا بتسجيل "أكثر من 100 وفاة في اليوم". ودعا المسؤول إلى دعم تونس "بشكل فوري وعاجل" لمواجهة محنتها.

وفيما يتعلق بالتطعيم، قال ممثل منظمة الصحة العالمية، إن 11 بالمئة من التونسيين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، و5 بالمئة تطعيما كاملا، و"هذا دون المعدل المطلوب لتحصيل المناعة الجماعية".

المصدر: موزاييك إف إم