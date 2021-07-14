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"حماس" تشن هجوما حادا على الإمارات

أخبار العالم العربي

Reuters
حركة حماس
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أكدت حركة "حماس" أن افتتاح الإمارات لسفارتها لدى إسرئيل إصرار على "الخطيئة الكبرى" بحق الشعب الفلسطيني وكل شعوب المنطقة الرافضة تماما لكل أشكال التعامل والتطبيع مع تل أبيب.

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وقالت الحركة في بيان إن "الأخطر من ذلك أن يأتي هذا التصرف من دولة الإمارات العربية بعد عدوان صهيوني إرهابي على شعبنا ومقدساته، ارتكبت فيه المجازر بحق المدنيين العزل، ودمرت البيوت فوق رؤوس ساكنيها تحت سمع وبصر العالم أجمع، ما يمثل انحدارا خطيرا في السياسة الإماراتية، والذي من شأنه ليس فقط إعطاء غطاء رسمي للعدو الصهيوني لارتكاب جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني، بل يشجعه على ارتكاب المزيد منها، واستكمال مشاريعه التهويدية العنصرية المتطرفة، ولن يطول الزمن حتى يكتشف المطبعون حجم وخطورة جريمتهم بحق شعوبهم وشعوب المنطقة، وسيادتهم على أرضهم".

وتابع البيان "إننا نؤكد ضرورة وقف هذا التدهور الخطير في السياسة الإماراتية، والعمل على تصويب هذا المسار الخاطئ، وبما يمليه الواجب الديني والقومي والأخلاقي على دول المنطقة تجاه فلسطين وشعبها ومقدساتها، وإنهاء كل أشكال التعامل والتطبيع مع الاحتلال".

وفتحت الإمارات العربية المتحدة سفارة لها في إسرائيل اليوم الأربعاء في احتفال رسمي، بحضور الرئيس الإسرائيلي مراسم الافتتاح.

وتقع السفارة الأماراتية الجديدة في مبنى بورصة تل أبيب، وجاء افتتاحها بعد افتتاح سفارة إسرائيل في الإمارات الشهر الماضي.

المصدر: RT

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