الإمارات تسجل 4 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 1529 إصابة جديدة و4 حالات وفاة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية .

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وجاء في بيان وزارة الصحة اليوم الأربعاء: "تم الكشف عن 1529 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 654813 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 4 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة من جراء الفيروس 1880 حالة.

وأضافت الوزراة أنه تم إجراء 286676 فحصا جديدا للكشف عن المصابين بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1481 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 632775 حالة.

المصدر: "وام"