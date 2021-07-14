مستشار الكاظمي: ننتظر الخطة الخاصة بقرار مجلس الأمن لإرسال مراقبين للانتخابات

أكد عبد الحسن الهنداوي، مستشار رئيس الحكومة العراقية، يوم الأربعاء، أن بلاده تنتظر خطة لمجلس الأمن الدولي بشأن إرسال مراقبين دوليين للانتخابات العراقية التي ستجري في أكتوبر المقبل.

وقال الهنداوي في تصريح صحفي، إن "المجلس يدرس حيثيات قرار إرسال مراقبين للانتخابات العراقية وآلية تطبيقه".

وأضاف: "نحن بانتظار الخطة الخاصة بهذا القرار لتحديد موعد وصول الفريق الأممي الخاص بمراقبة الانتخابات وتوفير الدعم الأمني واللوجستي لهم".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات العراقية في العاشر من أكتوبر المقبل بعد أن أؤجلت من موعدها المحدد الذي كان مفترضا في يونيو الماضي.

المصدر: RT + "واع"