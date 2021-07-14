القوات الإسرائيلية تهدم 11 مسكنا في تجمع "القبون" البدوي بشمال رام الله

هدمت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم، الأربعاء، 11 مسكنا من البيوت والخيام والبركسات السكنية في تجمع "القبون" البدوي قرب قرية المغير بشمال شرق رام الله.

وذكر الناشط الصحفي، فارس كعابنة، في اتصال هاتفي مع وكالة "وفا"، أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي ترافقها عدة شاحنات داهمت المنطقة، وهدمت 11 مسكنا، واستولت على ممتلكات ومقتنيات المواطنين هناك، إضافة إلى الاستيلاء على جرارات زراعية وصهاريج مياه ووحدات طاقة شمسية.

يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية تستهدف منذ عقود التجمعات البدوية بشمال وشرق رام الله، عبر عمليات ترحيل وتهجير مستمرة تواجهها العائلات.

ووفق الناشط كعابنة فإن القوات الإسرائيلية تسعى من خلال إنهاء التواجد البدوي إتاحة المجال لإكمال الشريط الاستيطاني على طول الحزام الشرقي للضفة وفصل الأغوار عن الضفة الغربية.

المصدر: وفا