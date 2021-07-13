السعودية: خلط اللقاحات المعتمدة لدينا آمن

أكد متحدث رسمي باسم وزارة الصحة السعودية، أمان الخلط للقاحات المعتمدة في السعودية، بناء على الأبحاث الدولية واللجان العلمية المختصة.

وقال المتحدث في تغريدة عبر "تويتر": "يتم تداول تفسيرات غير صحيحة في وسائل الإعلام عما صدر من منظمة الصحة العالمية حول خلط اللقاحات"، مشيرا إلى أن "هذا الإجراء مُقر من منظمة الصحة العالمية وفي العديد من دول العالم".

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت يوم أمس الإثنين من خطورة الجمع بين اللقاحات ضد "كوفيد-19" التي تنتجها شركات مختلفة.

المصدر: "عكاظ"