الطيران المدني الدولي يسمح لقطر بإدارة خدمات الملاحة في أجوائها

وافق مجلس منظمة الطيران المدني الدولي على السماح لقطر بإنشاء محطة للملاحة الجوية خاصة بها، بعدما كانت البحرين تتولى هذه المهمة نيابة عنها، بموجب اتفاقية بين البلدين.

وقالت وزارة المواصلات والاتصالات القطرية في بيان: "وافق مجلس منظمة الطيران المدني الدولية "إيكاو" من حيث المبدأ على إنشاء إقليم الدوحة لمعلومات الطيران، وإقليم الدوحة للبحث والانقاذ".

وأضافت أن المقترح يشمل "مجال قطر الجوي الخاضع لسيادتها وذلك بهدف تعزيز مستويات السلامة والكفاءة في المجال الجوي الإقليمي، والمجالات الجوية الاخرى المجاورة، الواقعة فوق أعالي البحار"، مشيرة إلى أن قطر تعتزم "الانسحاب من الترتيب الحالي الذي أسندت بموجبه إلى مملكة البحرين مهمة تقديم خدمات الملاحة الجوية فوق أراضيها الخاضعة لسيادتها".

وكانت الدوحة طلبت في وقت سابق الخروج من الاتفاقية الموقعة مع جارتها في منطقة الخليج. والبحرين واحدة من أربع دول قطعت علاقاتها مع الدوحة في 2017 بسبب خلافات، في أزمة خليجية استمرت حتى بداية العام الحالي.

وقد أغلقت البحرين والسعودية والإمارات ومصر أجواءها في عام 2017 أمام الطائرات القطرية ومنعتها من الهبوط في مطاراتها، ما دفعها إلى إيجاد مسارات جديدة، خصوصا عبر إيران.

المصدر: "أ ف ب"