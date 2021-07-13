السعودية..ارتفاع بإصابات كورونا وانخفاض بالوفيات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1295 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، فيما تم رصد تعافي 946 حالة، ووفاة 14 حالة في المملكة، خلال آخر 24 ساعة.

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ووفقا لإحصاء الصحة السعودية اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 503734 إصابة، من بينها 10845 حالة نشطة، معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، ومنها 1426 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.

في حين أن إجمالي حالات التعافي بلغ 484883 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8006 حالات وفاة.

المصدر: "واس"