 
مباشر
عاجل
قوة أمنية عراقية تعتقل مراسل RT في بغداد وتقتاده الى جهة غير معلومة

مصر.. المحكمة تحيل أوراق مواطنين محكومين إلى المفتي تمهيدا لإعدامهم

أخبار العالم العربي

مصر.. المحكمة تحيل أوراق مواطنين محكومين إلى المفتي تمهيدا لإعدامهم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qthb

أحالت محكمة جنايات المنيا في مصر أوراق 6 متهمين،  منهم 3 حوكموا حضوريا و3 آخرين غيابيا، إلى مفتي الجمهورية،  تمهيدا للنطق بحكم إعدامهم.

إقرأ المزيد
مصر.. الإعدام لمواطنين بسبب قضية هزت البلاد
مصر.. الإعدام لمواطنين بسبب قضية هزت البلاد

وحددت المحكمة جلسة اليوم الثالث من شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

وقال مصدر قانوني إن المحكمة عاقبت أيضا 5  متهمين، بينهم 2 حضوريا والباقون غيابيا، بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهم، فيما عاقبت المحكمة 37 آخرين، غيابيا وحضوريا، بالسجن المؤبد، في أحداث شغب وعنف بقرية دلجا، ومقتل قبطي يدعى إسكندر قوس صقر يومي 14 و15 من شهر أغسطس 2013 ، وحرق كنيسة دلجا، والتجمهر والتظاهر بالقرية عقب أحداث فض إعتصامي رابعة والنهضة.

وكانت المحكمة في الجلسة الماضية  قد استمعت إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين البالغ عددهم 48 متهما، بينهم 20 محبوسين على ذمة قضية التورط في قتل إسكندر قوس صقر ومحاولة حرق الكنيسة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا