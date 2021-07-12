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السعودية تسجل 1244 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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السعودية تسجل 1244 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
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أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 1244 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الاثنين: "الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1244) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ليصبح إجمالي الإصابات 502439".

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وبحسب الوزارة سجلت أكثر الإصابات بالفيروس في الرياض 344، والمنطقة الشرقية 245، وفي منطقة مكة المكرمة 200.

كما تم تسجيل 16 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 7992.

ولفت بيان الوزارة إلى أنه تم تسجيل 1523 حالة تعاف ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 483937.

المصدر: "واس"

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