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الضفة الغربية.. جرحى باشتباك مسلح عنيف بين شبان وجنود إسرائيليين في جنين

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الضفة الغربية.. جرحى باشتباك مسلح عنيف بين شبان وجنود إسرائيليين في جنين
Reuters
جندي أسرائيلي على أحد مداخل جنين
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ذكرت وكالة معا الاخبارية الفلسطينية أن اشتباكا مسلحا اندلع بين مسلحين فلسطينيين وجنود اسرائيليين في مدينة جنين بشمال الضفة الغربية.

وأفادت الوكالة باصابة 7 مواطنين فلسطينيين خلال الاشتباك الذي وصفته بـ"العنيف".

وقالت إن جنودا إسرائيليين اقتحموا أحياء جبل أبو ظهير والجايريات في المدينة، إلى جانب مداهمة عدة منازل وتفتيشها واعتقال عدد من الشبان.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها أن جراح  المصابين بين الخطيرة والمتوسطة.

 من جهة أخرى، اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، فجر اليوم الاثنين، موقع "ترسلة" قرب بلدة جبع جنوب جنين.

وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن عشرات المستوطنين المدججين بالهراوات اقتحموا الموقع بحماية جيش الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية، قبل أن يغادروا المنطقة، مرددين هتافات عنصرية معادية للعرب والمسلمين.

المصدر: معا+وفا

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