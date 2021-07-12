بلومبيرغ: السعودية عمّقت مؤخرا علاقاتها بدول في المنطقة كان الموقف من إيران يباعدها

رصدت وكالة بلومبيرغ أن السعودية عززت علاقاتها مؤخرا بدول أخرى في المنطقة مثل قطر والعراق وسلطنة عمان.

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ووصفت الوكالة هذه الدول بأنها احتفظت بمسافة عن السعودية، بسبب الاختلافات بشأن النهج تجاه إيران.

وفي السياق ذاته، أشارت بوابة الأخبار العمانية إلى أن وكالة بلومبيرغ رأت في زيارة السلطان، هيثم بن طارق، إلى السعودية "إشارة الى تغير التحالفات في المنطقة، حيث تعمل الرياض على التواصل مع الدول الإقليمية ذات العلاقات الأعمق مع ايران".

المصدر: بلومبيرغ + بوابة الأخبار